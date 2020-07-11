60 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

60 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen iki ayrı grupta toplam 60 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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