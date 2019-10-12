Son Dakika Haberleri: 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi
Son Dakika Güncel 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi

1 saat önce

Antalya'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde 60 yaşın üzerindeki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi, System.String[]

Antalya'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde 60 yaşın üzerindeki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.


Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları ve Uygulama Merkezi 60 yaş ve üzeri bireylere sağlıklı ve başarılı yaşlanma eğitim ve öğretim programı "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik eğiticileri tarafından Akdeniz Üniversitesinde 'Trafik Güvenliği' hakkında ilk ders eğitimleri verildi.


Trafik Güvenliği eğitimi, öğrencilere belirlenen ders programı dahilinde her ay, her sınıf için ayrı ayrı, ikişer saat süreyle verilecek.


Eğitimde, sürücü ve yolcuların 'Emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği' konularında bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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