60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine trafik eğitimi

Antalya'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde 60 yaşın üzerindeki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.



Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları ve Uygulama Merkezi 60 yaş ve üzeri bireylere sağlıklı ve başarılı yaşlanma eğitim ve öğretim programı "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik eğiticileri tarafından Akdeniz Üniversitesinde 'Trafik Güvenliği' hakkında ilk ders eğitimleri verildi.



Trafik Güvenliği eğitimi, öğrencilere belirlenen ders programı dahilinde her ay, her sınıf için ayrı ayrı, ikişer saat süreyle verilecek.



Eğitimde, sürücü ve yolcuların 'Emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği' konularında bilgilendirmeler yapıldı. - ANTALYA