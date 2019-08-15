60 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor
1 saat önce
Ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde buluşacak.
Ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only
etkinliğinde buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:22
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