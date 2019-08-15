Son Dakika Haberleri: 60 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor
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60 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor

1 saat önce

Ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde buluşacak.

60 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor, System.String[]
Ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde buluşacak.
Only, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:22 
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