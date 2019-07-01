60 ülkeden iş adamları İnsanı Junioshow Fuarı'na geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Fuarı, 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Fuarı, 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak. Fuarda, BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş'nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden binden fazla iş adamı Bursalı firmalarla buluşacak.



Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründeki yeniliklerin sergileneceği Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), ziyaretçileriyle buluşuyor. Fuarda, özel dekor stantlarda sonbahar-kış konsepti ürünleri görücüye çıkacak. BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik yürüttüğü UR-GE projelerinin katkısıyla düzenlenen Junioshow, bu yıl da hem sektöre hem de kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow heyecanının bu yıl ikinci kez yaşanacağını söyledi. Ocak ayında düzenlenen Junioshow Fuarı'nda birçok alanda rekora imza atıldığını hatırlatan Başkan Burkay, "Bursa'nın sektördeki üretim ve tasarım kalitesini uluslararası arenaya tanıttığı Junioshow Fuarımız, Ocak ayında iştirakçi sayısı, yabancı ziyaretçi sayısı ve toplam ziyaretçi sayısı gibi alanlarda kendi rekorunu kırmayı başardı. Oluşturduğu ticari fırsatlarla firmalarımıza yeni iş bağlantılarının yolunu açan fuarımız, firmaların ihracatçı kimliğine güç kattı" dedi.



Junioshow'un uluslararası fuar takviminde yer aldığını ve global sektör profesyonellerince de ilgiyle takip edildiğini kaydeden Başkan Burkay, fuarda 150 firmanın stant açacağını söyledi. Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin üretim üssü Bursa'da Junioshow Fuarı heyecanının bu yıl ikinci kez başladığını dile getiren Başkan Burkay, "BTSO olarak her fuarda olduğu gibi Temmuz ayındaki fuar kapsamında da düzenleyeceğimiz alım heyeti organizasyonu ile fuara katılan firmalarımızı yabancı alıcılarla aynı masada buluşturacağız. Ticari Safari ve UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilecek alım heyeti organizasyonu ile 60 ülkeden 1.000'den fazla yabancı alıcı üyelerimizle bir araya gelecek. Değerli destekleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza, stratejik ortağımız TÜYAP Bursa ve BEKSİAD'a teşekkürlerimi sunuyor; Junioshow Fuarımızın sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Fuar çerçevesinde 3-4 Temmuz tarihlerinde BTSO ana hizmet binasında B2B organizasyonu düzenlenecek. Fuar için Bursa'ya gelen yabancı misafirler ayrıca BUTEKOM ve BUTGEM ile Vişne Caddesi'nde bulunan firmaları ziyaret edecek.



Binin üzerinde iş adamı fuarı ziyaret edecek. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 40'tan fazla şehirden gelecek sektör temsilcisi fuarda firmalarla iş birliği görüşmesi yapacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor

Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler

Etekli erkek hırsızlar yakalandı

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar