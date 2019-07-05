Son Dakika Haberleri: 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
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60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

40 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, tellalların davul zurna eşliğinde halkı etkinliklere daveti ile başladı.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, tellalların davul zurna eşliğinde halkı etkinliklere daveti ile başladı.
Şenlikler kapsamında, Akşehir Belediye binasına gelen tellallar, Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Tellallara bahşiş veren başkan Akkaya, eline aldığı davulu çalarak orada bulunanları şenliğe davet etti.
Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, "Şenliğin Akşehir'imizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasını, Nasreddin Hoca'mızı en güzel şekilde anlamak ve anlatmak adına bir fırsat olmasını diliyorum. Şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Daha sonra Akşehir'in cadde ve sokaklarını gezen tellallar, davul zurna eşliğinde halkı etkinliklere çağırdı.
Tellallar, ilçedeki resmi kurumları da ziyaret ederek kurum amirlerini ve çalışanlarını etkinliklere davet etti.
Etkinlikler, gün içinde yapılacak kortej yürüyüşü, maya çalma töreni, halk dansları gösterileri gibi programlarla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:55 Kaynak: AA
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