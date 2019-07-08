60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:08 Kaynak: AA
'nın Akşehir
ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca
Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca
konser verdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Sanatçı Karaca sahnede seslendirdiği eserlerin yanısıra davul şov yaptı.
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya
tarafından Işın Karaca'ya ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edildi.
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