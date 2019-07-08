Son Dakika Haberleri: 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
Son Dakika Güncel Haber

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca konser verdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Sanatçı Karaca sahnede seslendirdiği eserlerin yanısıra davul şov yaptı.
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Işın Karaca'ya ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:08 Kaynak: AA
Nasreddin Hoca, Işın Karaca, Akşehir, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]