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60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
6 saat önce
Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan korona virüs özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan korona virüs özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
Vakaların Türkiye'de de görülmesinin ardından evde kalınması çağrılarının yapılması ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Milli kickboksçu ve fitness antrenörü Yavuz Aktunç, 60 yaş üstü vatandaşların evde hareketsiz kalmaması için kendi imkanları ile yapabilecekleri egzersizleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:49
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