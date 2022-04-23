60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ - Son Dakika
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60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ

23.04.2022 12:26

MUĞLA'da Mor Pedal Bisiklet Derneği'nce bisiklet kullanmayı bilmeyen 60 yaş üstü kadınlara, gönüllü olarak eğitim veriliyor.

MUĞLA'da Mor Pedal Bisiklet Derneği'nce bisiklet kullanmayı bilmeyen 60 yaş üstü kadınlara, gönüllü olarak eğitim veriliyor. Bisikletlerin üzerinde heyecanlı oldukları görülen kadınların, mutlulukları dikkat çekiyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 2016 yılında kurulan Mor Pedal Derneği, 48 üyesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalar yapıyor. Dernek yönetimince bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 60 yaş üstü kadınlara gönüllü olarak bisiklet eğitimi veriliyor. Kışla Parkı'nda haftada 2 gün 2'şer saat verilen ve 1 ay sürecek eğitime, emekli öğretmeninden, memuruna kadar 30 kişi katılıyor. Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu'nun ilk olarak dengenin sağlanması için verdiği eğitime katılanlar, bir yandan bisiklet kullanmayı öğrenirken, bir yandan da çocuklar gibi eğleniyorn.

'BU YAŞTA ARZULU OLMALARI BİZLERİ SEVİNDİRİYOR'

Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, sağlık, ekonomik ve kolay ulaşım için bisikletin çok değerli olduğunu belirtip, "Şehir içi ulaşımını en azından bisiklet ile sağladığımızda spor ve hareket anlamında katkı sağlıyor. Tolstoy 67 yaşında bisiklet kullanmayı öğrendiyse Muğlalı kadınlarımızın kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Bu yaşta arzulu olmaları bizleri sevindiriyor" dedi.

'ŞEHİR İÇİNDE TURLAYACAĞIM'

Eğitime katılan memur emeklisi Güler Karul (65) ise, "Bisiklet kullanmayı bilmeyenleri buraya bekliyoruz. İlk günümüz olduğu için heyecanlıyım. Eğitimi başarıyla tamamlayınca ilk olarak şehir içindeki bisiklet yollarında tur atacağım" diye konuştu.

60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ
60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ
60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ
60 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA BİSİKLET EĞİTİMİ

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Bisiklet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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