60 yaşında ata binen Fatma nine görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 60 yaşında ata binen Fatma nine görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

60 yaşında ata binen Fatma nine görenleri şaşırtıyor

7 saat önce

Kayseri'de yaşayan ve 40 yıldır ata binen 60 yaşındaki Fatma Kılınç'ın, ilerleyen yaşına rağmen ustalıkla at sürmesi görenleri şaşırtıyor.

60 yaşında ata binen Fatma nine görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Kayseri'de yaşayan ve 40 yıldır ata binen 60 yaşındaki Fatma Kılınç'ın, ilerleyen yaşına rağmen ustalıkla at sürmesi görenleri şaşırtıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Fatma Kılınç, ilerleyen yaşına rağmen ustalıkla at sürüyor. 5 çocuğu ve 17 torunu bulunan Fatma Kılınç, "40 yıldan beri ata binerim. Eşim Ali Rıza Kılınç eskiden cirit oynardı. Çok güzel bir atı vardı. Onu şeker ve üzüm dahil bir çok şey ile beslerdi. Ben de onun sayesinde ata binmeyi öğrendim ve 40 yıldır ata binerim" diye konuştu.


71 yaşındaki Ali Rıza Kılınç ise, uzun yıllardır Sindelhöyük'te ata bindiğini belirterek, "Eskiden düğünlerde cirit müsabakaları olurdu. Ben de cirit oynardım. Cirit müsabakaları öncesinde atımızı bakıma çekerdik. Atın hamı alınır sonra düğünler başlayınca müsabakalar da başlardı. 10 veya 15 atlının bulunduğu müsabakalar çok çekişmeli ve eğlenceli olurdu. Benim ata ve cirite olan merakım eşimi ve çocuklarımı da etkiledi. Ailemizdeki herkes ata ustalıkla biner ve sürer" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
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