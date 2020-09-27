60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti - Son Dakika

60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde yaşayan 70 yaşındaki Remziye Bayındır, 10 yıl önce yarım asırlık tecrübesiyle kendi işini kurarak ilçenin meşhur ekmeği için fırının başına geçti.

60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde yaşayan 70 yaşındaki Remziye Bayındır, 10 yıl önce yarım asırlık tecrübesiyle kendi işini kurarak ilçenin meşhur ekmeği için fırının başına geçti. Yıllarca ailesi için hazırladığı ekmeği şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Bayındır, iş yerinde komşularını istihdam etti.

70 yaşındaki Remziye Bayındır, annesinden öğrendiği meşhur cevizli ekmek için kendi fırınını kurdu. İlerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla gençlere taş çıkaran Bayındır, siparişlere yetişemeyince kendi gibi ev hanımı olan komşularını iş yerinde istihdam etti. Odun ateşinde pişirdikleri cevizli ekmekle ünleri Türkiye'ye yayılan kadınlar, Nallıhan'ın tanıtımına da katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde iş yerine gelen kadınlar tüm işleri el birliği ile çözüyor. Birisi fırını yakıyor diğeri hamuru hazırlıyor, iki kişide hamura şekil verip hazırlanan özel harçla buluşturuyor. Özel günler için siparişler günler öncesinden alınıyor. Siparişler arttığında ise fazladan mesai yapılıyor.

Yarım asırlık tecrübesiyle bu işi yapmaya karar verdiğini belirten Remziye Bayındır, iş yerinde temizliğe büyük önem veriyor. Bunu gözlemleyen müşteriler ise gönül rahatlıkla alışveriş yapıyor. Fırında 800 ekmek pişiriliyor bu sayı sipariş durumlarında ikiye katlanıyor.

"Şehir dışından isteyen olursa da kargo ile gönderimini sağlıyoruz"

Köyde yetiştiği için çok küçük yaşlarda ekmek yapımına başladığını kaydeden Bayındır, "Küçüklüğümden beri ekmek yapıyorum. Bu fırında ekmek yapıyoruz, börek yapıyoruz, içli ekmeklerimiz oluyor. Nallıhan'ın meşhur katmerli cevizli ekmeği şimdi fırın çok olduğu için her yerde kolaylıkla bulunuyor. Şehir dışından isteyen olursa da kargo ile gönderimini sağlıyoruz. Bu ekmek şu şekilde hazırlanıyor; ekmek içinde ceviz var, soğan var, maydanoz var, pul biber var tuz var. Üç pazı hamurdan oluyor bu ekmek. Ekmek pazılarını açarak içlerini hamura seriyoruz ardından hamuru toplayarak bir kat oklava yardımı ile yazarak topluyoruz ve pişmesi için fırına gönderiyoruz. Hal böyle olunca sipariş de çok oluyor. Bu fırında 3 kadın istihdam ediyor. Gününe göre 4 kadının da çalıştığı oluyor" dedi.

"Önceden ailemiz için yaptığımız ekmekler şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor"

Talep edildiğinde farklı ekmekler hazırladıklarını belirten Bayındır," Çeşidimiz çok ekmekte haşhaşlı, kıymalı, soğanlı, peynirli, patatesli Herkes ne arzu ederse onları da yapıyoruz. Bu fırında biz her şeyi deniyoruz. Denemediğimiz bir şey kalmadı. En çok patatesli peynirli haşhaşlı, kaşarlı, sucuklu her çeşit ekmeğimiz var ama en özeli katmerli ekmeğimiz tabi ki. Fırının kurulmasında burada ben öncelik ettim. Nasıl başladık dersek; ilk biz açtık Nallıhan'da bu şekilde sonrasında bize her taraftan telefon gelmeye başladı. Telefonlara yetişemez olduk. Burada biz kadınlar fırını açınca tek kişi yürümeyeceği için eş dost tanıdıklarımızı da çağırdık ve bu işe girdik. Önceden ailemiz için yaptığımız ekmekler şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. İşimizi büyütme konusunda bize bazı teklifler geliyor Ankara Eskişehir'den ama burası bize yetiyor 2 dükkanımız olduğu için. Mesaiye sabah 7 de başlıyoruz akşam da hamurumuz ne zaman biterse akşam 6 7 arasında paydos ediyoruz" diye konuştu.

"Annelerimizden kalan tariflerle yaptık bu ekmeği"

İşini severek yaptığını bildiren Bayındır," Bu ekmek Nallıhan var olduğundan beridir var. Nesilden nesile aktarılmış bu ekmek. Nallıhan'da herkes yapar bu ekmeği. Biz tabi annelerimizden kalan tariflerle yaptık bu ekmeği. Ekmeklerimizde kesinlikle katkı maddesi yok. İçerisinde maya, tuz, un ve su var. Ekmeğimiz derin dondurucuya konulduğunda en az 1 yıl tazeliğini kaybetmeden durabiliyor. Dışarıda ise hava durumuna göre ortalama oda sıcaklığında 1 haftaya yakın dayanabilmekte. Ekmeklerimiz odun ateşi ile pişiyor" şeklinde konuştu.

"Bu işi yapmadan önce tarla işlerine gidiyordum"

6 yıldır fırında çalıştığını belirten Nuriye Sayıcı, "Arkadaşlarımdan da patronlarımdan da. Bu işi yapmadan önce tarla işlerine gidiyordum. Burada olmak aile ekonomisine katkıda bulunmamı sağlıyor. Bizler burada bildiğimiz bir işi yaptığımız için zorluk çekmedik. Bilmediğimiz bir iş olsaydı haliyle zorluk çekerdik ama bildiğimiz için sorun olmadı" dedi.

" Kızımı ve oğlumu burada çalışarak okuttum"

İşini severek yaptığını kaydeden Nurşen Kaya," 7 senedir burada çalışıyorum. Mesleğimizin zor yanları var tabi ki sıcakta çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için. Kızımı ve oğlumu burada çalışarak okuttum, eşimle birlikte. En çok bizi zorlayan şey sıcak oluyor,başka şey yormuyor " ifadelerini kullandı. - ANKARA

İstihdam, Bayındır, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı         
20:55
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu         
16:48
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü         
11:15
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 02:29:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei