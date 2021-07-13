60 YAŞINDA LİSE DİPLOMASI ALDI HEDEFİ ÜNİVERSİTE - Son Dakika

DÜZCE'de, Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olan motor ustası 60 yaşındaki Nail Gerede lise diploması almaya hak kazandı. Gerede 'Okumanın yaşı olmadığını bu eğitimlerde anladım. Hedefim az daha çalışıp üniversite okumak' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski adı 'Çıraklık Eğitim Merkezi' olan Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda ustalık ve kalfalık belgesi alan ortaokul mezunlarına mesleki ve teknik lisesi diploması alma şansı tanındı. Bu kapsamda Düzce Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen telafi eğitimleri de tamamlanarak ilk lise mezunları verildi. Eğitimde devrim olarak nitelendiren uygulama kapsamında telafi eğitimlerine 102 kursiyer başvuru yaptı. Bu kursiyerlerden 56'sı sınavlarda başarılı olarak lise diploması almaya hak kazandı.

Düzce sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Nail Gerede de lise diploması alarak kendisine yeni hedefler belirlemeye başladı. Gerede okumanın yaşının olmadığını düzenlenen kurslarda anladığını belirterek, 'Daha önce ortaokulu bitirmiştim. Liseden ayrıldım. İdealim bir lise diploması almaktı. Lise diploması da aldım. Online olarak dersler gördük. Sınavları okulda olduk. Benim için güzel bir gelişme oldu. Eğitim yaşı olmadığının burada farkına vardım. Zor olmadı. Daha önceden alt yapım vardı. Biraz çalışarak daha güzel oldu. Esnaflarımızdan kalfalık ve ustalık belgesi olup, ortaokul mezunu olanların bir an önce mesleki eğitim merkezine gelerek, gerekli kayıtları yaparak ilerleyen yıllarda ki telafi programlarına katılıp diplomalarını almalarını isterim. Bundan sonra ki hedefim biraz daha çalışıp, üniversite sınavlarına katılmak.' dedi.