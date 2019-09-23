60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyor

MERSİN'de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya'nın (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesi 3'üncü gününde de devam ediyor. Kızılkaya, çevreden gelen desteğin Guinness Rekorlar Kitabı'na girme motivasyonunu artırdığını söyledi.

2003 yılında 42 saatlik kırdığı bateri çalma rekorunu Kanadalı bir bateriste 134 saat 5 dakika ile kaptıran Oktay Kızılkaya, bu unvanı geri almak için harekete geçti. Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine Cuma günü akşam saatlerinde Kültürpark içerisindeki Side Harabeleri'nde başladı. Zaman zaman vatandaşların da çalınan müzikler eşliğinde oynayıp dans ettiği rekor denemesinin 160 saatin sonunda tamamlanacağını belirten Kızılkaya, "Şu anda 72'nci saate doğru gidiyoruz. Rekora göre 90 saatimiz kaldı. Hedefimiz inşallah gerçekleşecek. İlk molamı dün verdim. Tabi uzun süre oturmanın getirdiği dezavantajlarla gayet güzel bir süreç geçti ama en büyük sorun uykusuzluk fakat şu anda bile uykum yok" dedi.

Rekor denemesinde yanında olanlara teşekkür eden Kızılkaya, "Ben böyle bir tepki hayatımda yaşamadım. O kadar başarılara imza attım, şu olay kadar Hakkari'den Samsun'a kadar, buradan geçenlerin sabah kahvaltısı, aşure getirmesi çok güzel bir duygu. Şu motivasyonun bozulmayacağına inanıyorum" diye konuştu.