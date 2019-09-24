60 yaşındaki bateristin rekor denemesi yarıda kaldı

Mersin'de, baterist Oktay Kızılkaya'nın (60), aralıksız 160 saat sürecek olan bateri çalma rekor denemesi, sağlık sorunları nedeniyle 71 saatin ardından yarıda kaldı.

Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine 20 Eylül'de Kültürpark içerisindeki Side Harabeleri'nde başladı. 2003 yılında 42 saatlik kırdığı bateri çalma rekorunu Kanadalı bir bateriste 134 saat 5 dakika ile kaptıran ve bu unvanı geri almak için harekete geçen Oktay Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle Mersin'i dünya gündemine taşıdı. 160 Saat Bateri Çalma Rekor Denemesi sırasında Kızılkaya, kol ve bacaklarında oluşan şişme sonrası Mezitli Belediyesi sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kontrol sonrası Kızılkaya ve ekibiyle birlikte yapılan toplantıda rekor denemesinin yarıda bırakılması yönünde öneri getirildi. 71 saat aralıksız bateri çalan Kızılkaya, duygusal anların yaşandığı görüşme ile rekor denemesini bıraktı.

Bateri çalmayı bırakmasının ardından bir açıklama yapan Oktay Kızılkaya, Başta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. Kızılkaya, Geride kalan 71 saatin ardından Mezitli Belediyesi'nin sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla görüşerek bırakamaya karar verdik. Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederimö dedi.

BİRLİKTELİK RUHU REKOR KADAR ÖNEMLİ

Kızılkaya'ya teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, İsterdik ki, Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak rekor kırsın. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin veremezdik. Oktay Bey de sağduyulu davranarak sağlık ekibimizin bırakma önerisini kabul etti. Rekor kırılamamış olmasına karşın yarattığı sinerji ile Mersin'in ve Mezitli'nin tanıtımına önemli katkı verdi. Günlerdir ulusal basın bu rekor denemesinin haberlerine konu ediyor. Binlerce Mersinli rekor denemesinin yapıldığı alana gelerek Oktay Kızılkaya'ya destek verdi. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu en az rekorun kırılması kadar önemlidir. Emek ve destek veren herkese teşekkür ederim diye konuştu.