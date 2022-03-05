60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı - Son Dakika
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60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı

05.03.2022 18:07
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli çiftin evine giren bir kişi yaklaşık 60 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli çiftin evine giren bir kişi yaklaşık 60 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Bir yıllık emeklerinin çalındığını ifade eden İsmet Koç, hırsıza seslenerek özür dileyip çaldıklarını geri getirmesini istedi.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye İsmet ve Ayşe Koç çifti sabah saatlerinde tarlada çalışmak için evden ayrıldı. Çiftin evden ayrılmasının ardından eve gelen bir kişi kapıyı açarak evde bulunan altın, nakit para ve torunları için biriktirdikleri kumbaraları çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde kapının açık olduğunu fark eden çift, içeri girdiklerinde kumbaraların dağınık vaziyette olduğunu görünce para ve altınlarını kontrol etti. Evde bulunan para ve altınların çalındığını fark eden Koç çifti polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş büro amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Mahallede ki bir evde bulunan güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 30-35 yaşlarında bir kişinin eve girip çıktığını ve yaklaşık 10 dakika kadar evde kaldığını tespit etti. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrılırken, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"Eşimle beraber çalıştığımız 1 yıllık emeğimizi çaldı"

Demir Çelik fabrikalarından emekli olduktan sonra gençlere örnek olmak için eşi birlikte çalışıp organik ürünler ürettiklerini belirten İsmet Koç, hırsıza seslenerek özür dileyip çaldıklarını geri getirmesini istedi. Polis ekiplerine güvendiğini ve hırsızın bulunacağına inandığını belirten Koç, hiç kimsenin gece gündüz çalışarak biriktirdikleri emeklerini çalmaya hakkı olmadığını söyledi.

Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili olarak mahalledeki bir binada ki güvenlik kameralarından polis hırsızı belirlemeye çalışıyor. Görüntülerde 30-35 yaşlarındaki bir kişinin rahat tavırlarla eve girdiği ve yaklaşık 10 dakika sonrada evden ayrıldığı görülüyor. - ZONGULDAK

60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı
60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı

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Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı 250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı 250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı

Hırsızlık, Zonguldak, Ereğli, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 60 yaşındaki emekli çiftin bir yıllık emeğini hırsız çaldı - Son Dakika


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