Üye Girişi
60 yaşındaki iş adamı intihar etti - Son Dakika

60 yaşındaki iş adamı intihar etti

11.02.2022 15:16

60 yaşındaki iş adamı intihar ettiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki iş adamı kendini iple asarak intihar etmek istedi.

60 yaşındaki iş adamı intihar etti

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki iş adamı kendini iple asarak intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan Muharrem Özaydın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 9.45 sularında Süleymanlar Mahallesi Çavdarlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşında olduğu öğrenilen Muharrem Özaydın kendisini iple asarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Özaydın'a bir süre müdahalede bulundu. Sedye ile ambulansa bindirilen Özaydın ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Savcılık olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

60 yaşındaki iş adamı intihar etti
60 yaşındaki iş adamı intihar etti
60 yaşındaki iş adamı intihar etti

YORUMLAR
500

Zonguldak, İş Adamı, İntihar, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 60 yaşındaki iş adamı intihar etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: 60 yaşındaki iş adamı intihar etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement