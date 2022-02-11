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60 yaşındaki iş insanı canına kıydı! - Son Dakika

60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!

11.02.2022 14:55
60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!

Zonguldak'ta 60 yaşındaki iş insanı Muharrem Özaydın intihar etti. Yakınları tarafından bulunan iş insanı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı sabah Süleymanlar Mahallesi Çavdarlı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana olayda, iddiaya göre 60 yaşında olduğu öğrenilen Muharrem Özaydın kendisini iple asarak intihar girişiminde bulundu.

İş adamı evinde ölü bulundu

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Özaydın'a bir süre müdahalede bulundu. Sedye ile ambulansa bindirilen Özaydın ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Savcılık olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

İş adamı evinde ölü bulundu
İş adamı evinde ölü bulundu
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Zonguldak, İntihar, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı! - Son Dakika


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