60 yaşındaki kadın yeğenine mesaj gönderip, intihar etti - Son Dakika

ANTALYA'da dün öğle saatlerinde yeğenine 'Seni seviyorum' mesajı gönderen Semra P. (60), yalnız yaşadığı evinde iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Semra P., yeğenine 'Prensesim seni çok seviyorum. Bunu unutma. Hoşçakal' yazılı mesaj gönderdi. Mesajı görünce panikleyen yakınları Semra P.'yi telefonla aradı ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine yakınları, kadının yaşadığı binaya gelerek kapıyı çaldı. Yakınları, kapının açılmaması üzerine karşı komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.Bunun üzerine kadının evine terastan giren komşusu, Semra P.'yi banyo kapısında asılı halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından yakınlarının ifadesine başvurdu. Semra P.'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.