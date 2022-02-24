Eşiyle kendisini aynı fotoğraf karesinde görmenin mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Ordu'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Şahin Keskin, vefat eden eşiyle kendisini aynı fotoğraf karesinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, Gülyalı ilçesinde tek başına yaşayan ve çocukları bulunmayan Şahin Keskin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında Şahin Keskin'in vefat eden eşini çok özlediğini ve 60 yıllık evlilikleri boyunca yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını dile getirdi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri Keskin'in arzusunu gerçeğe dönüştürdü.

Belediye ekipleri ayrı ayrı karelerde fotoğrafları bulunan Şahin Keskin ve eşi Işıl Keskin çiftinin görsellerini yan yana tek bir fotoğrafta birleştirerek çerçeveletti.

Bu sürpriz ile yaşlı adamın tekrar kapısını çalan ekipler, fotoğrafı kendisine teslim etti. Eşiyle aynı fotoğraf karesinde kendisini gören yaşlı adam duygulu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Eşiyle yan yana olan fotoğrafı öpen Keskin, "Yan yana hiç fotoğrafımız yoktu, bizi birleştirdiniz. Allah sizden razı olsun." dedi.

Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 1962 senesinde evlendik. O zamanlarda böyle fotoğraf çektirmeye imkanımız olmadığı için eşim ile yan yana fotoğrafımız yoktu. Siz bizim fotoğraflarımızı alarak yan yana getirdiniz. İkimizi bir araya getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun."

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir ömrü sığdırdığı fotoğraf karesi, Şahin Keskin'in yatak odası duvarına asıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahin Keskin'e yapılan sürpriz üzerine onun mutluluğunu anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Bilkay, şu ifadelere yer verdi:

"Şahin amcayı ziyaret ettiğimiz sırada bizlere anıları anlatarak albümlerini gösteriyordu. O esnada bizlere rahmetli eşi ile yan yana bir fotoğrafının olmadığını ve onu çok özlediğini dile getirmişti. Biz de baktığımızda gerçekten yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını gördük. Ekiplerimizle na bir sürpriz yapmak için hemen harekete geçtik. Işıl teyzemiz ile Şahin amcanın ayrı ayrı fotoğraflarını alarak bir fotoğrafta birleştirip ona hediye ettik. Şahin amcanın o anki mutluluğu anlatılacak gibi değil."