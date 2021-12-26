Üye Girişi
60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK - Son Dakika

60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK

26.12.2021 11:10

AFYONKARAHİSAR'ın Çavdarlı köyünde 1964'te yol kazısında bulunup, yurt dışına kaçırılan ve bir müzayede satışı sırasında Türkiye'den yetkililerin devreye girmesi ile 60 yıl sonra yurda getirilen 'Kybele heykeli', ana vatanında inşaatı süren yeni müzede sergilenecek.

AFYONKARAHİSAR'ın Çavdarlı köyünde 1964'te yol kazısında bulunup, yurt dışına kaçırılan ve bir müzayede satışı sırasında Türkiye'den yetkililerin devreye girmesi ile 60 yıl sonra yurda getirilen 'Kybele heykeli', ana vatanında inşaatı süren yeni müzede sergilenecek.

Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail'e götürülen sonra da ABD'de bir müzayede satışı sırasında bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası 'Kybele heykeli', Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu 10 Aralık 2020'de yeniden yurda getirildi.

İSTANBUL'DAN GÖNDERİLDİ

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık'ta Afyonkarahisar'daki yetkililere ulaştırıldı.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Kybele heykelinin yeni müzede sergileneceğini söyledi. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi müdürü ve uzmanlar tarafından teslim alınan eserin bir süre eski müzede korunacağını belirten Tanır, yeni müzeyi 2022'nin haziran ayına doğru bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

'TARİHSEL BİR KRONOLOJİ İZLİYORUZ'

Bölgenin en büyük müzesini Afyonkarahisar'a kazandıracaklarını dile getiren Tanır, Kybele heykelini de en güzel şekilde sergilemeyi hedefliyoruz dedi. Kybele heykeli ile birlikte sergilenecek eserler hakkında bilgi veren Tanır, Burada tarihsel bir kronoloji izliyoruz. Önceki dönemlerden günümüze kadar, Hitit, Frig, Roma dönemi, Selçuklu ve Osmanlı. Tabii ki bu milattan sonra 3'üncü yüzyıl Roma eseri olduğu için Roma eserlerinin olduğu dönemde sergilenecektir diye konuştu.

60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK
60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK
60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK

YORUMLAR
500

Karahisar, Türkiye, Turizm, Kybele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK - Son Dakika


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı         
11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak         
11:26
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:43:04. #1.13#
SON DAKİKA: 60 YIL SONRA YURDA GETİRİLEN KYBELE HEYKELİ, YENİ MÜZEDE SERGİLENECEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement