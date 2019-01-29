Son Dakika Haberleri: 60 Yıldır Bez Dokumacılığı Yapıyor

60 Yıldır Bez Dokumacılığı Yapıyor

42 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Dağahmetçe köyünde yaşayan Melek Önel (75), geleneksel el sanatlarından olan bez dokumacılığı yapıyor.

60 Yıldır Bez Dokumacılığı Yapıyor, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Dağahmetçe köyünde yaşayan Melek Önel (75), geleneksel el sanatlarından olan bez dokumacılığı yapıyor. Annesinden kalma ağaç tezgahta 60 yıldır bez dokuyan Önel, ürettiği ürünlerde elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 

Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Kazdağları eteklerinde yer alan Dağahmetçe köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Melek Önel, geleneksel el sanatlarından olan bez dokumacılığını yaşatmaya çalışıyor. Annesinden kalma 70 yıllık dokuma tezgahında, 100 yıl öncesinin kıyafetleri ve iç çamaşırlarının yanı sıra gelinlik kızların çeyizleri için hazırlanan peşkir, havlu ve sehpa örtülerini unlu sudan çıkarıp, kuruttuğu ipliklerle çeşitli motifler işleyerek dokuyor.

İPLİKLERİ UNLU SUDA KAYNATIYOR

Melek Önel, önce ham pamuk ipliklerini unlu su ile bir kazanda kaynatıyor, ardından da bahçesinde kurutuyor. Kuruyan iplikleri çıkrık diye tabir edilen bir düzenek ile yumak haline getiren Önel, tezgahta çeşitli motiflerle süslediği el dokuması ürünleri dokuyor. Ağaç tezgahında bez dokuyarak el sanatlarını yaşatan Önel, sanatından elde ettiği gelirle, aile ekonomisine de katkıda bulunuyor. Gelinlik çağındaki kızların çeyizleri için yapılan bez dokumalar, 100 ile 200 TL arasında alıcı buluyor.

60 YILDIR DOKUYOR

El dokumasını annesinden öğrendiğini belirten Melek Önel, "Bez dokumacılığını 60 yıldır devam ettiriyorum. Kızıma da öğrettim. Fakat o dokumuyor. Bu gelenek bizle birlikte yörede yok olacak. Ürettiğim sadece yöresel kıyafetler değil, aynı zamanda genç kızların çeyizleri için peşkir, havlu, sehpa örtüleri de dokuyorum. Ayvacık bölgesinde bu işin pazarlamasını yapan toptancılara talep ettikleri sayıda ürünlerimi teslim ediyorum. Turistik bölgelerde, özellikle Assos'ta bu ürünler yerli ve yabancı turistlere satılıyor" dedi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Kazdağları, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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