60 yıldır bıyıklarını kesmiyor - Son Dakika
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60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

6 saat önce

60 yıldır bıyıklarını kesmiyorERZURUM'un Horasan ilçesinde 60 yıldır bıyıklarını kesmeyen 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Kırbaç (76) iki rakibinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de kendisinin tek kaldığını söyledi.

60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

ERZURUM'un Horasan ilçesinde 60 yıldır bıyıklarını kesmeyen 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Kırbaç (76) iki rakibinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de kendisinin tek kaldığını söyledi. Bıyıklarının boyunun 1,5 metreye ulaştığını söyleyen Hacı Kırbaç, "Benimle fotoğraf çekilmek için kuyruğa giriyorlar. Rakiplerim öldüğü için Türkiye'de ben tek kaldım. Özel bir bakımı var ama sırrımı paylaşmam" dedi.

Horasan ilçesinde oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Türkiye Bıyık Şampiyonlarından Hacı Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de büyük ilgi görüyor. Yarım asırdan fazladır bıyıklarını hiç kesmeyerek, düzenli bakımını yapan Hacı Kırbaç, sırrını ise hiç kimseyle paylaşmayacağını söyledi. Bakımının zahmetli ve masraflı olduğunu, ancak berber olması nedeniyle altından kolayca kalktığını anlatan Hacı Kırbaç, iş yeri de kendisi ile fotoğraf çekilenlerle dolu. Türkiye'nin dört bir yanından kendisi ile fotoğraf çekilmeye gelenlerin olduğunu aktaran Kırbaç, şunları söyledi:

"Bıyıklarımı çok seviyorum. Sabah gelip müşretiye kapıyı açar açmaz, bıyıklarıma bakarım. 60 yıldır bıyıklarıma hizmet ettim. Özel bir bakımı var ama ben bu güne kadar kimseye söylemedim. Bundan sonra da söylemem, sır. 1,5 metre şuanda. İki rakibim vardı onlarda vefat ettiler. Ben de tek kaldım. Ölsem daha bıyık şampiyonu olan kimse kalmaz. Benden sonra uzatan kimse yok. Daha fazla uzatırım ama rakibim olmadığı için yapmıyorum. Benim için süslü olsun yeter. Sabahtan akşama kadar belki 100 kişi fotoğraf çektirmeye gelir. Çekince yayın yapıyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından fotoğrafımı çekmek için kuyruğa giriyorlar. Bu yaşta, bu bıyıkla hizmet eden bir şahsın müşterisi olmaz mı? Benim gibi bıyık uzatamazlar. Çünkü bu devirde kalmadı. Cumhurbaşkanı ile 3 kez buluştuk. Benim başımda foter vardı. Cumhurbaşkanı bu olmasa daha iyi olur dedi. Emine Hanımda, 'Yok pala onunla tanınmış' dedi. Devamlı foter takarım. Ben kendime çok iyi bakarım. Kravatsız, fotersiz dolaşmam."

60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Horasan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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