Üye Girişi
60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN - Son Dakika

60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN

14.02.2022 14:30

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 60 yıldır evli Hasan Harmancı (82) ile Fatma Harmancı (79), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gençlere tavsiyelerde bulundu.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 60 yıldır evli Hasan Harmancı (82) ile Fatma Harmancı (79), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gençlere tavsiyelerde bulundu. Fatma Harmancı, "Genç çiftler küçük olayları büyütmesinler. Mutluluğa baş koysunlar. Birbirlerini anlasınlar, küsmesinler. Evlilik sabır ve olgunluk işi" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan emekli terzi Hasan Harmancı ile Fatma Harmancı, 60 yıl önce evlendi. Çiftin evliliklerinden 4 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarını evlendiren çift, birlikte yaşamlarını sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine çiçek hediye eden Hasan Harmancı, birlikteliklerinin sürmesini diledi.

Fatma Harmancı, "Eşim evlenmeden önce kapımızın önünden geçerdi. Sonra bize dünür geldiler. Görücü usulü evlendik. 60 yıldır devam eden evliliğimiz varlıkla, yoklukla ve çalışmayla geçti. Ben eşime, eşim de bana her zaman destek oldu. Eşim terziydi. İş hayatında ona her zaman yardım ederdim. Hiçbir zaman birbirimizden emeğimizi esirgemedik. Hayatımız böyle sürdü. 4 çocuğumuz vardı. Onların yanında tartışmazdık. Ne o bana gücenir ne de ben ona gücenirdim. Kötü olaylarımızı çocuklarımıza yansıtmazdık. Birbirimizle küsmezdik. Mutlu bir hayatımız oldu. Genç çiftler küçük olayları büyütmesinler. Mutluluğa baş koysunlar. Birbirlerini anlasınlar, küsmesinler. Evlilik sabır ve olgunluk işi. Sabrederek, geçinmeye gayret etsinler" diye konuştu.

Hasan Harmancı ise, "Aynı mahallede olduğumuz için ben terziydim, birbirimizi görürdük. Görücü usulü ile evlendik. Birlikte yıllarımız geçti. Çocuklarımız ve torunlarımız oldu. 60 yıldır evlilik hayatı yaşıyoruz. 60 yıllık süre içinde hem iyi günlerimiz hem de zorlu günlerimiz geçti ama eşim hep bana destek olurdu. Hiçbir zaman birbirimizi yıpratmadık. Bugüne kadar mutlu bir yaşantımız oldu. Genç çiftler her zaman birbirine destek olsun. Saygı olduktan sonra her şey düzelir. Birbirlerini anlamaya çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN
60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN
60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Fatma Harmancı, Hasan Harmancı, Yeşilhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:43:47. #1.13#
SON DAKİKA: 60 YILDIR EVLİ ÇİFTTEN GENÇLERE: BİRBİRİNİZİ ANLAYIN, KÜSMEYİN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement