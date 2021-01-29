60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor - Son Dakika

60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor

29.01.2021 11:58

60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkan önlerinin açık olmasından dolayı zor durumda İş yerlerinin daha düzenli kapalı mekanlarla yenilenmesini istiyorlar Eskişehir'deki Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkan önlerinin...

60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor

Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkan önlerinin açık olmasından dolayı zor durumda

İş yerlerinin daha düzenli kapalı mekanlarla yenilenmesini istiyorlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı, soğuk kış günlerinde dükkan önlerinin açık olmasından dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek iş yerlerinin kapalı mekanlarla yenilenmesini istiyor.

Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesindeki Sıcak Sular olarak bilenen bölgede halen faaliyet gösteren ve 1960 yılında kurulan Ayakkabıcılar Çarşısı 60 yıllık tarihiyle müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Belediyenin kiracısı olan esnaf,açık olan dükkan önlerinden dolayı özellikle soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşıyor. Isınmak için çeşitli çareler arayan esnaf, daha sıcak kapalı mekanlara ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar.

Halihazırda pandemi dolayısıyla işlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden ayakkabı tamircisi Hasan Hüseyin Kızılaslan, soğukla ilgili yaşadıkları sıkıntı karşısında belediyenin duruma el atması gerektiğini söyledi. Daha korunakla, düzenli bir çarşı istediklerini anlatan Kızılaslan, bu görüntünün Eskişehir'e yakışmadığının altını çizdi. 25 yıldır baba mesleğini sürdüren Kılıçaslan; "Herkes kendi yağıyla kavrulup gidiyor. Kış aylarında dükkanlarımızın önü açık soğukta dışarıda çalışmak durumunda kalıyoruz. Dükkanların önü düzgünce kapatılsa, tek sıra halinde olsa herkes için daha iyi olur. Burada 3 metrekareye 200 lira para veriyoruz, su yok, lavabo yok, hiçbir şey yok sadece elektrik var" dedi.

Her gün binlerce insanın bu çarşıdan geçtiğini dile getiren Kızılaslan, konu hakkında tüm esnafların destek yeni düzenleme beklediklerini söyledi.

60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor
60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor
60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor
60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor

Odunpazarı, Eskişehir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 60 yıllık Ayakkabıcılar Çarşısı yenilenmeyi bekliyor - Son Dakika


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