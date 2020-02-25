60 yıllık cami genişletiliyor - Son Dakika
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60 yıllık cami genişletiliyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki 60 yıllık İrfanlı Camisi'ni genişletme çalışmaları başlatıldı.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki 60 yıllık İrfanlı Camisi'ni genişletme çalışmaları başlatıldı.


İrfanlı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Cuma, Hürriyet Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde bulunan caminin özelikle Cuma günlerinde, bayram namazlarında, kandillerde ve teravih namazlarında yetersiz kaldığını söyledi.


1960 yılında 250 metrekare genişliğinde ibadete açılan caminin o zamanki nüfusa göre çok büyük bir cami olduğunu söyleyen Cuma, "Düziçi Kaymakamlığı ve Düziçi Belediyesinin hemen yanında bulunan cami günümüzde, cemaatimize artık yetersiz gelmeye başladı. Bizde derneğimiz üyeleri ve cemaatimizle istişare ederek genişletme kararı aldık. İnşallah 300 kişilik olan camimiz, yapılan tadilat ve genişletme çalışmaları sonucu 400 metrekare daha genişletilecek ve kapasitesini 500 kişi daha arttıracak. Böylece toplam 800 kişiye hizmet verecek durumda olacak. Toplam 300 bin lirayı bulan yeni tadilat ve genişletme çalışmalarının masrafı, derneğin gelirleriyle karşılanıyor. Camimizdeki genişletme çalışmaları bir aksilik olmazsa inşallah Ramazan ayına yetişecek" dedi. - OSMANİYE

Düziçi Kaymakamlığı, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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