60 yıllık cami yandı - Son Dakika

KARAMAN'ın Madenşehri köyünde, 60 yıllık cami, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Madenşehri köyünde saat 02.00 sıralarında sahura kalkan köylüler, 1960 yılında yapılan köy camisinden alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine köşe çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma cami etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.