60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti! - Son Dakika
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60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!

05.06.2022 15:48
60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!

Edirne'nin Havsa ilçesinde Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla canına kıydı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş hayatını kaybederken, 60 yıllık evli çift kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Diğer taraftan Hasibe Akkaş'ın vurulduktan sonra çocuklarından birine "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dediği öğrenildi.

7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi.

"BABAN BENİ VURDU, YARALIYIM"

Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi. Çocuğunun haber vermesi üzerine eve giden köylüler, çifti kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AĞIR YARALI EŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti! - Son Dakika

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