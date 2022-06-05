60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti - Son Dakika
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60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti

05.06.2022 15:24
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Yusuf Akbaş (86), tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı (81), av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahlı intihar etti.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Yusuf Akbaş (86), tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı (81), av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahlı intihar etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş yaşamını yitirirken, 60 yıllık evli çift kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi. Çocuğunun haber vermesi üzerine eve giden köylüler, çifti kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Azatlı, Havsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurup, intihar etti - Son Dakika
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