60 yıllık eşini öldüren kadın için 'ağır tahrik' indirimli hapis talebi - Son Dakika
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60 yıllık eşini öldüren kadın için 'ağır tahrik' indirimli hapis talebi

14.09.2022 12:24
60 yıllık eşini öldüren kadın için 'ağır tahrik' indirimli hapis talebi

ANKARA'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

ANKARA'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mevlüde Akgün'ün, 'eşi kasten öldürme' suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BENİ VE ANNEMİ DÖVERDİ'Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben annemden değil, babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi" ifadelerini kullandı.24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Karar duruşmasında tutuklu sanık Mevlüde Akgün ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eylemine göre ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini; ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğinin anlaşıldığını belirterek, bu nedenle alacağı cezada indirim yapılarak 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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80 yaşındaki eşini öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi talep edildi 80 yaşındaki eşini öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi talep edildi Ankara haber: Ankara Kalesi'nde proje belirsizliği Ankara haber: Ankara Kalesi'nde proje belirsizliği
Kaynak: DHA

Ahmet Akgün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 yıllık eşini öldüren kadın için 'ağır tahrik' indirimli hapis talebi - Son Dakika

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