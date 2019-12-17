60 yıllık eski belediye binası yıkılarak modern yüzüne kavuşacak - Son Dakika
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60 yıllık eski belediye binası yıkılarak modern yüzüne kavuşacak

6 saat önce

Akhisar Belediyesi tarafından 1959 yılında yaptırılan ve 10 yıldır atıl durumda bulunan 60 yıllık eski belediye hizmet binası, yeniden yapılmak üzere yıkıldı23 Mayıs 2012 tarihinde uzmanlar tarafından yıkılması gerektiği konusunda raporu bulunan eski belediye hizmet binasının, Anıtlar...

60 yıllık eski belediye binası yıkılarak modern yüzüne kavuşacak, System.String[]

Akhisar Belediyesi tarafından 1959 yılında yaptırılan ve 10 yıldır atıl durumda bulunan 60 yıllık eski belediye hizmet binası, yeniden yapılmak üzere yıkıldı


23 Mayıs 2012 tarihinde uzmanlar tarafından yıkılması gerektiği konusunda raporu bulunan eski belediye hizmet binasının, Anıtlar Kurulunun kararı gereği aynı dizaynla yeniden yapılacağının altını çizen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 yıldır atıl durumda bulunan binanın yeni yüzüne kavuşması ile birlikte civarda bulunan esnafın da bu durumdan memnun olacağını ifade etti. Başkan Dutlulu ayrıca, daha önce Akhisar Belediyesi tarafından yapılan meydan projesine uygun hareket edildiğini de sözlerine ekledi.


İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Müdürlüğünün kararı ile eski binanın yerine yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi binasının özgünlüğü korunarak yeniden yapılacağı belirtildi. Merkezin içerisinde fuaye alanları, sergi salonları, kafeterya, resim ve seramik atölyesi, müzik atölyesi, toplantı ve kabul odaları gibi bir çok sanatsal faaliyetlerin de yer alacağı dersliklerin bina içerisinde yer alacağı kaydedildi. Merkezin tekrar güzel bir yapıya kavuşacağını kaydeden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi eski hizmet binası yıkım onayını Anıtlar Kurulundan daha önce almıştık. Tüm belgeler ve işlemler sona erdi; son imzayı da attık ve yıkıma başladık. Aralık ayı içerisinde yıkılacak olan bina daha sonra hızlı bir şekilde Akhisar'a kazandırılacak. 10 yıldır atıl halde bulunan merkezdeki bu güzel yapıyı tekrar yaşanabilir, güzel ve keyifli bir hale getirmek istiyoruz. Güzel bir çevre düzenlemesi ile halkımızın da huzurla vakit geçirebileceği bir merkez yapacağız" dedi.


Daha önce belediyenin yaptığı eski belediye hizmet binasına yönelik proje yarışması hakkında da bilgi veren Başkan Besim Dutlulu, proje yarışmasında uygulanan projelerin çok uygulanabilir olmadığını ve çizilen projelerdeki birçok alanın da Akhisar Belediyesine ait olmadığını ifade ederek, yıkılacak binanın yanında bulunan koruma alanı içerisinde bulunan Yeni Camii ve karşısında bulunan sinema salonunun yüksekliğinin geçilemeyeceğini kaydetti.


Bu yüzden yeni yapılacak binanın yine iki katlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Dutlulu, "Yeni yapılacak projemizi Anıtlar Kuruluna ilettiğimizde de çok hoşlarına gitti, çok teşekkür ettiler. Farklı projeler de sunuldu. Eski belediye hizmet binası için ancak maliyet zaman açısından olumlu bakmadık. El verdiği şartlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte de o meydanı güzelleştirmek istiyoruz" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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