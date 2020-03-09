60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı - Son Dakika

60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı

7 saat önce

KARADENİZ'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı.

60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı, System.String[]

KARADENİZ'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni Trabzon ve Bayburt üzerinden daha kısa mesafede birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yolları projesi, 1960 yılında gündeme geldi. Proje için 2012 yılında ilk adım atılarak, çalışma başlatıldı. 170 milyon liraya mal olan projeyle Salmankaş Geçidi'ne 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları yapıldı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.

VALİ EPCİM: 60 YILDIR HAYAL EDİLİYORDU

Salmankaş Tüneli'nin yöre halkı tarafından 60 yıldır hayal edildiğini dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yolun, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin ulaşımında alternatif olacağını belirtti. Vali Epcim, "Bölgemize ve ilimize önemli katkıları olacak. Öte yandan bu yolun turizme de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu tünel, Karadeniz güzergahını kullanacak turistleri, Trabzon'a ve Araklı bölgesine daha erken yaklaştıracak. Arap turizmi için önemli bir fırsat olacak. Salmankaş Tüneli, bölgede ekonomik bir potansiyel de sağlayacak. Ulaşım süresi önemli oranda düştü bu da turistlerin Bayburt'tan Doğu Anadolu'ya geçişini hızlandıracak" dedi.

Tünelin giriş noktasındaki Çatıksu köyünde ise projenin tamamlanmasının sevinci yaşanıyor. Muhtar Numan Şahin, tünel sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ettiklerini belirterek, "Bu tünel sayesinde Bayburt- Trabzon yolu kısalmış oldu. Yöre halkı için muazzam bir gelişme. Çünkü tünel yapılmadan önce bu yolu kullanmak mümkün değildi. Şimdi Bayburt'tan sahile varmak 50 dakika sürecek" diye konuştu.


Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Salmankaş Tüneli'nin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu!
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