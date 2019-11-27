60 yıllık okul kütüphaneye kavuştu

Bitlis merkezde bulunan 60 yıllık 8 Ağustos Ortaokuluna veli, öğrenci, eski mezunlar ve okul yönetiminin katkılarıyla kütüphane kazandırıldı.



Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip olan okulda kütüphanenin bulunmayışı herkesimi harekete geçirerek kısa zamanda okula donanımlı bir kütüphane kazandırıldı. Okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve eski mezunların sayesinde kurulan kütüphanede şimdilik bin 500 kitap bulunuyor. 400 öğrencisi olan okulda önemli bir açık kapatılırken, okulu halen eksik bulunan kitapları için de vatandaşlardan ve devlet büyüklerinden kitap bağışı bekleniyor.



8 Ağustos Ortaokulunda görev yapan Türkçe Öğretmeni Elif Saylik Güllü, geçen sene bu zamanlarda okulun kütüphanesini oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Okul müdürümüz, okul aile birliğimiz ve okulumuzun eski mezunları kitap getirdiler. Halada kitap getirmeye devam ediyorlar. Desteklerini ve katkılarını bekliyoruz. Şu anda kütüphanemizde bin 500'e aşkın kitap var. Öğrencilerimiz her gün bu kütüphanemizden faydalanıyorlar. Bazı derslerimizi de kütüphanemizde işliyoruz" diye konuştu.



Okulun 7. sınıf öğrencisi Şevval Olcay ise, kendisinin 200'e yakın kitap bağışladığını belirterek, "Kütüphaneye kitap bağışında bulunduk. Bağışlanan kitaplarla beraber raflar yapıldı. Okulda hemen hemen her öğrenci kütüphanemizden kitap alıyor. Burada en azından öğrencilerin hem bilgi hazineleri genişliyor hem de okumalarını geliştiriyorlar. Kütüphanemizde çok az kitabımız var, rafların hepsi dolu değil. Mezun olan öğrenciler de kitap getirdi, ama ona rağmen kitap sayısının az olduğunu düşünüyorum. Burada 400'den fazla öğrencimiz var. Buradan okunmayan kitapları olanlara sesleniyorum. Kitaplarını okulumuza bağışlasınlar. Ayrıca okulumuzda spor dalında çok yetenekli öğrenciler var. Ama maalesef spor salonumuz yok. En azından spor salonumuz olursa bu öğrencilerimizde yeteneklerini geliştirirler. Devlet büyüklerine sesleniyorum, lütfen spor salonumuzu yaptırsınlar" dedi.



8 Ağustos Ortaokulu Müdürü Mehmet Fatih Ulaştan da, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başı itibari ile yaklaşık 60 yıl geçmişi olan okula kütüphane kazandırdıklarını ifade ederek, "Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz haftanın yedi günü öğrencilerimize açık durumda. Şimdilik bin 500'e yakın kitap bulunmakta, inşallah bu sayıyı ileriki zamanlarda 5 bine çıkarmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS