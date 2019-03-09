Son Dakika Haberleri: 60 Yıllık Ressam Fırça Darbeleriyle Şanlıurfa Tarihini Yaşatıyor

60 Yıllık Ressam Fırça Darbeleriyle Şanlıurfa Tarihini Yaşatıyor

55 dakika önce

Şanlıurfalı ressam 60 yıldır kentin tarihi geleneklerinin figürlerini fırça darbeleri vurarak yaşatmaya çalışıyor.

60 Yıllık Ressam Fırça Darbeleriyle Şanlıurfa Tarihini Yaşatıyor, System.String[]
Şanlıurfalı ressam 60 yıldır kentin tarihi geleneklerinin figürlerini fırça darbeleri vurarak yaşatmaya çalışıyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) himayesinde bir atölyede ressam sanatını icra eden 74 yaşındaki Abdurrahman Birden, Şanlıurfa'nın kadim tarihini ve geleneğini resimlerini yaparak, kentin kültürünü tanıtıyor.

Şanlıurfa geleneğini 60 yıllık ressam olan Abdurahman Birden, "60 yıla yakındır ressam işiyle uğraşıyorum. Yazı, resim ve motif üzerine çalışmalar yapıyorum. Şanlıurfa'nın geleneğinde olan nakış ve süslemelerle ilgilide çalışmalarda bulunuyorum. Son zamanlarda Göbeklitepe üzerinde çalışmalar sürdürmekteyim. Göbeklitepe üzerinde 5 ay çalıştığım bir tablo şu an müzede sergileniyor. Yaptığım Göbeklitepe resminde çok önemli bilgiler vardır. Tabloda 12 bin yıl önce buğday ekimi, avcılık, taşların yerinden sökülmesi, taşınması, evlerde kapıların olmayışı, birbirinden uzak olması ve yerleşim yerlerinden detaylar var. Bu süsleme işi kalem işidir. Şanlıurfa'nın kültürünü, zenginliğini anlatabilmek için resimler yapıyorum. Şanlıurfa çok eski bir yerleşim yeridir. Mezopotamya'sı, tarihi çok zengin bir yerdir. Bizde bu tarihi değerleri resimler yaparak anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Hac kapı süslemesi

Hac kapı süslemesi geçmişten gelen bir gelenek olduğunu aktaran Birden, "Hac Kapı süslemeleri geçmişten gelen geleneğimizdir. Biz bu süslemeyi 50 yıl öncesinde evin kapısından kendi sıvasıyla sıvardır. Hacılar Hacdan gelmeden bu süslemeleri kapılara yapardık. Bu gelenek örf ve adetlerimizde olan bir kültürdür. Şanlıurfa kültür bakımından çok zengindir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Hac, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel
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