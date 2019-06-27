60 yıllık restoranın çatısı yandı
13 dakika önce
Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Keçiören
ilçesi Emrah
Mahallesinde bulunan 60 yıllık restoranın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Restoran içerisinde bulunan mutfak tüplerinin dışarı çıkarılması olası bir patlamanın önüne geçti.
Yangın maddi hasara yol açtı.
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