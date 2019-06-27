Son Dakika Haberleri: 60 yıllık restoranın çatısı yandı
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60 yıllık restoranın çatısı yandı

13 dakika önce

Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

60 yıllık restoranın çatısı yandı, System.String[]
Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Keçiören ilçesi Emrah Mahallesinde bulunan 60 yıllık restoranın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Restoran içerisinde bulunan mutfak tüplerinin dışarı çıkarılması olası bir patlamanın önüne geçti.
Yangın maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Keçiören, İtfaiye, Güncel
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