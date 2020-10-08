60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor - Son Dakika

60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor

08.10.2020 15:10
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor, System.String[]

İZMİT'te televizyon tamirciliği yapan Şirvan Ak (38), 5 yıl önce kendisine tamir edilmek için bırakılan ve sahibi tarafından bir daha geri alınmayan, 1960 model televizyonu tamir etti.

İZMİT'te televizyon tamirciliği yapan Şirvan Ak (38), 5 yıl önce kendisine tamir edilmek için bırakılan ve sahibi tarafından bir daha geri alınmayan, 1960 model televizyonu tamir etti. Şu ana kadar antika meraklılarından bazı teklifler aldığını söyleyen Ak, televizyonu 15- 20 bin liraya satmayı düşündüğünü söyledi.

İzmit'te televizyon tamircisi Şirvan Ak'a, 5 yıl önce, müşteri tarafından tamir edilmesi için 1960 model siyah beyaz görüntü veren televizyon bırakıldı. Parçalarının bulunmasının zorluğu ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle Ak, televizyonu tamir etmedi. Tamire bırakan kişinin de bir daha gelmemesi nedeniyle televizyon, 5 yıl boyunca tamirhanenin bir köşesinde kaldı. Koronavirüs salgını süresinde işlerinin azalması ve boş vaktinin artması ile televizyonu tamir etmeye karar verdiği söyleyen Ak, yaklaşık 2 ay uğraşarak tamir etmeyi başardı.

'ORİJİNAL HALİYLE HAYATA KAZANDIRDIK'Antika televizyonu yeniden canlandırdığı için büyük mutluluk yaşadığını anlatan Şirvan Ak, "Yaklaşık 5 yıl önce bu televizyon bize tamir için getirildi, o günden beri tamirhanenin bir kenarında duruyordu. Boş kaldığımız bir dönemde tamir etmek için uğraştım biraz. Pandemi döneminde de zaten işler azaldığı için çok fazla boş zamanım olmuştu. Bu televizyonu yeniden canlandırdık. Orijinal parçalarını temin ederek, orijinal haliyle yeniden hayata kazandırdık. Şu anda çalışıyor umarım bir 40-50 sene daha çalışır" dedi.'10 BİN LİRA TEKLİF EDEN OLDU'Antika meraklılarının televizyona ilgi gösterdiğini söyleyen Ak, "Yaklaşık olarak 60 senelik bir televizyon olduğunu tahmin ediyoruz. Tamamen orijinal haliyle yeniledikten sonra satın almak için teklifler geldi. Şu anda satmayı düşünmüyorum ama satmak istersem kafamda bir rakam belirledim. 15 ile 20 bin lira arasında bir ücret istiyorum. Şu ana kadar 10 bin lira teklif eden oldu, vermedim. En az 15 bin liradan satmayı düşünüyorum" diye konuştu.'ESKİ FİLMLERİ BURADA İZLEMEK AYRI KEYİF VERECEK'Siyah beyaz ekranlı televizyonu tamir ettiği ilk anda nostaljik duygu hissettiğini belirten Şirvan Ak, "Daha önce de bu tarz cihazları tamir etmiştim. Eski cihazları yeni nesle uydurmuştuk. Evde bulunan eski radyolarını, televizyonlarını babamdan miras kaldı. 'Ben gördüm, çocuklarım da görsün' diyerek getirenler oluyor. Bu televizyonu da o şekilde tamir ettik. Bu eseri bir nesle daha aktarmak istedik. Bu televizyonu tamir ettiğimi görenlerden çok beğeni aldık. Bence de güzel bir şey oldu, bize eskiyi hatırlatıyor. Eski filmleri de burada izlemek ayrı keyif verecektir" dedi.

60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor
60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor

Şirvan, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 60 yıllık televizyonu tamir etti, 20 bin liraya kadar satmak istiyor - Son Dakika

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