600 bin Çankırılıya 'dönün' çağrısı - Son Dakika

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) her hafta bir Anadolu şehrini gündeme getirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' programında bu kez Çankırı konuşuldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğünde görüntülü platformda programda Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hayrettin Çelikten gazetecilerin sorularını içermektedir.

OSB'LER 6'NCI BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN YARARLANIYOR

Çankırı TSO Başkanı Çelikten, geçmişte sadece tarım ve hayvancılık sektöründen elde eden Çankırı'nın uygulandığını söyledi. İş imkânlarının kısıtlı olduğu yazı Çankırı'nın İstanbul ve Ankara'ya olmak üzere birçok kente göç verdiğini hatırlatan Çelikten, "Şimdi hemşerilerimize hem Yatırım yapmaları hem de kendi yıkamak için çağrıda bulunuyoruz. 4'ü aktif olmak üzere 6 OSB'mizde Yatırımlar hızla artıyor. 2 bin kişiye uygun bir Japon markasından yatırım aldık. Bu Yatırım uluslararası Yatırımları da özendirir nitelikte. 6'ncı hayırlı teşvik imkânlarından işe yarayan yatırım ve bu yatırımlarda çalışmak üzere 'Şehrinize dönün' çağrısı yapıyoruz.

ANKARA ARTIK ÇARŞI DEĞİL PAZAR

Çankırı'nın 400 kilometrekarelik daire kimin Türkiye'nin yüzde 50 nüfusa sahip olması hitap edebildiğini anlatan Çelikten, "Geçmişte Ankara'yı çarşı olarak gören bir Çankırı vardı. Bugün Ankara'yı ürettiklerimizi satacağımız pazar olarak görüyoruz. Örneğin, 60 bin işletme Başkent için sıkıntı yaratmaya başladı. Bizle Çankırı'ya taşınmasına talibiz "diye konuştu.

YERELDEN KONUT, MERKEZDEN DEMİRYOLU TALEBİ

Çankırı'da ihracatın oğlu 10 yılda 18 milyon dolardan 262 milyon dolara çıktığına vurgu yapan Çelikten, şehirdeki sanayi kuruluşlarında çalışmak üzere dışarıdan 3 binin üzerinde çalışanın her gün servislerle gidiş-geliş yaptığını, bunun da üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Konut üretimini artırmak zorundayız. Yanı sıra ürettiğimiz ürünleri limanlara karayoluyla ulaştırıyoruz. Bu da ihracatçımızın maliyetlerini arttırıyor. Demiryolunu kullanarak ulaşım limanlara ulaşımı düzenleme için DDY ile görüşmelerimiz sürüyor. Ekonomi yönetiminden bu alan öncelik sağlayıcı. Sanayinin yanı sıra son satır turizmde de kısa mesafeler kat ettik. Tuz mağaraları, kaplıcalar, otantik evler, yamaç paraşütü gibi özelliklerimizi ön plana çıkararak turizmden de gelir elde etmeye başladık.