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600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI - Son Dakika

600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI

04.02.2022 12:53

GÖKTÜRK'te yanına sığınıp 2 ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

GÖKTÜRK'te yanına sığınıp 2 ay evinde kaldığı iş adamının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K. polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti. Parayı çalan kişinin işadamının, 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğu belirlendi. Şüphelinin para dolu çantayla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis yaptığı çalışmada şüphelinin Kütahya'ya kaçtığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Erkan T. (48) gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden farklı suçlardan 4 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI
600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI
600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI

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Hırsızlık Büro Amirliği, Eyüpsultan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 600 BİN LİRA ÇALAN HIRSIZ TANIDIK ÇIKTI - Son Dakika
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