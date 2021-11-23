600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu - Son Dakika

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu
23.11.2021 12:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken denizde sürüklenen yelkenli bir tekne ise Ortakent sahilinde karaya oturdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken denizde sürüklenen yelkenli bir tekne ise Ortakent sahilinde karaya oturdu.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına Bodrum'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Zaman zaman sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Fırtına nedeniyle Ortakent sahiline 10 metre uzunluğunda Çilek isimli yelkenli bir tekne ise karaya oturdu. Sürüklenerek sahile oturan teknenin fiyatının ise 600 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edilirken, Bodrum Belediyesi ise teknelerin limandan çıkmaması için uyarılarda bulundu.
(Eren Ayhan/ İHA)
Son Dakika 12:15 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü