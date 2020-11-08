600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı

08.11.2020 14:32
600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Şişli'de değeri 600 bin lira olan 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve bir fotoğraf makinesi çalan zanlı yakalandı.

Şişli'de değeri 600 bin lira olan 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar ve bir fotoğraf makinesi çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinden 26 Ekim'de, 2 bin şişe ithal şarap, 4 dizüstü bilgisayar, bir fotoğraf makinesi olmak üzere toplam değeri yaklaşık 600 bin lirayı bulan hırsızlık üzerine polis ekipleri hareket geçti.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kimliğini tespit ettiği B.Ö. isimli zanlıyı 7 Kasım'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Soruşturma kapsamında şüphelinin çaldığı şaraplardan bin 500 şişesini Şişli'ye bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde sakladığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - İSTANBUL

600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı
600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı
600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı
600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı

Laptop, Şişli, Polis, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 600 bin liralık şarap çalan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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