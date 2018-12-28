Son Dakika Haberleri: 600 Bin Liralık Sığınakta Bir Gün Geçirdik

600 Bin Liralık Sığınakta Bir Gün Geçirdik

6 dakika önce

Bu videoda 600,000 TL satış fiyatı olan yeraltı sığınağında bir gün geçiriyoruz.

Bu videoda 600,000 TL satış fiyatı olan yeraltı sığınağında bir gün geçiriyoruz. Zor zamanlarda kullanılan sığınak ciddi bir fiyata satılıyor. Peki bunun karşılığında neler alıyorsunuz? Cevabı videomuzda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:09 Kaynak: Youtube

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