600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Son Dakika
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600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI

03.03.2022 15:01

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.K., Y.Ç., N.G. ve Ü.B. isimli kadınlar ile K.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri, 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan şüphelilerden K.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI
600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI
600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI

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Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 600 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI - Son Dakika


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