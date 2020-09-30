600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika

600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

Güngören'de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL'lik vurgun yapan şahıslar yakalandı.

Güngören'de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL'lik vurgun yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 23 Ağustos gecesi Güngören Sanayi Mah. Amiral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin sahibi olan K.P. iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark etti. K.P.'nin ihbarıyla iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

600 BİN TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak içinde bulunan 50 bin Dolar, 20 bin Avro, 21 bin TL, 2 adet altın künye, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kravat iğnesi ile birlikte 1 adet elektronik tableti çaldıkları ve vatandaşı 600 bin TL'lik zarara uğrattığı öğrenildi.

TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ersin Ö. (32)'nün, 23 adet İş yerinden Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Otodan Hırsızlık, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 adet Kasten Yaralama, 2 adet Mala Zarar Verme, 2 adet Tehdit, 2 adet Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 1 adet Taksirle Yaralama, 1 adet Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, 1 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından, Hamdullah B. (28)'nin ise, 11 adet İş yerinden Hırsızlık, 4 adet TCK 191, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 adet Mala Zarar Verme, 1 adet Otodan Hırsızlık, 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Hamdullah B.'nin ayrıca 1 adet Mala Zarar Verme suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelisini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı
600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı
600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı
600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

Türk Lirası, Hırsızlık, Güngören, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var         
17:01
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 17:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei