600 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika

Güngören'de girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak 600 bin TL'lik vurgun yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 23 Ağustos gecesi Güngören Sanayi Mah. Amiral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin sahibi olan K.P. iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark etti. K.P.'nin ihbarıyla iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

600 BİN TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin girdikleri iş yerinin çelik kasasını açarak içinde bulunan 50 bin Dolar, 20 bin Avro, 21 bin TL, 2 adet altın künye, 1 adet altın kolye, 1 adet altın kravat iğnesi ile birlikte 1 adet elektronik tableti çaldıkları ve vatandaşı 600 bin TL'lik zarara uğrattığı öğrenildi.

TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Ersin Ö. (32)'nün, 23 adet İş yerinden Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Otodan Hırsızlık, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 adet Kasten Yaralama, 2 adet Mala Zarar Verme, 2 adet Tehdit, 2 adet Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 1 adet Taksirle Yaralama, 1 adet Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, 1 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından, Hamdullah B. (28)'nin ise, 11 adet İş yerinden Hırsızlık, 4 adet TCK 191, 1 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 adet Mala Zarar Verme, 1 adet Otodan Hırsızlık, 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Hamdullah B.'nin ayrıca 1 adet Mala Zarar Verme suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelisini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

(Yunus Emre Şeker/İHA)