Son Dakika Haberleri: 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

42 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi. Terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

(İHA)

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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