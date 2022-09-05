Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı! - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!

05.09.2022 14:24

600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz 2022 bitti. Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin son gününde vatandaşlarla Kızılelma'nın önünde horon oynadı.

Bu yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e 600 binden fazla genç başvuru yaptı. Gerek yarışmacıların ilgisi gerekse vatandaşların yoğun ilgisi etkinlikte coşkuyu tavana çıkardı.

SELÇUK BAYRAKTAR HORON OYNADI

TEKNOFEST'in kapanış töreninde ise eğlenceli anlar kayıtlara geçti. Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın önünde ziyaretçiler ile horon oynayarak eğlendi. Selçuk Bayraktar'ın horon videosu çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te horon oynadı

''DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST ile ilgili bir de teşekkür notu paylaştı. Bayraktar "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST'in daha sonuna geldik. TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecanımıza ortak olan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seneye İstanbul'da görüşmek üzere." dedi.

Selçuk Bayraktar Teknofest'te horon oynadı

TEKNOFEST 1 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'i 6 günde 900 binden fazla kişi ziyaret etti. Festival, Karadeniz genelinde toplamda ise 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı.

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Son Dakika Teknoloji Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı! - Son Dakika


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