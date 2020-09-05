600 çil keklik doğaya salındı - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilesinde doğaya 600 çil keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekipleri, çiftlikte yetiştirilen keklikleri Çeribaşı Köyündeki ormanlık alana getirdi.

Ekipler burada yaptıkları hazırlığın ardından kene ve süne gibi zararlılarla mücadele kapsamında yarar sağlayacak 600 çil kekliği doğaya bıraktı.

Çil kekliklerin üreme ve popülasyonları, alınacak koruma tedbirleri ile yakından takip edilecek.

Etkinliğe DKMP Edirne Şubesi Müdürü Kerim Yapça, Enez Avcılar Kulübü Başkanı Yalçın Bitikli, Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç katıldı.