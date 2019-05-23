Son Dakika Haberleri: 600 GOLS PELO BARSELONA'NDA LIONEL MESSI

600 GOLS PELO BARSELONA'NDA LIONEL MESSI

9 saat önce

Lionel Messi, 600 gols de Barcelona'da Barcelona'da oynuyor. Depolar de marcar seu primeiro, no Barça, 2005, 14 yıl önce, Messi cheogou à marca dos 600 com, 2006’da Liverpool liginin yarı finalini kapsıyor.

Lionel Messi, 600 gols de Barcelona'da Barcelona'da oynuyor. Depolar de marcar seu primeiro, no Barça, 2005, 14 yıl önce, Messi cheogou à marca dos 600 com, 2006'da Liverpool liginin yarı finalini kapsıyor.
600 GOLS PELO BARSELONA'NDA LIONEL MESSI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Liverpool, Barcelona, Lionel Messi, Spor
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