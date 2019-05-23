600 GOLS PELO BARSELONA'NDA LIONEL MESSI
9 saat önce
Lionel Messi, 600 gols de Barcelona'da Barcelona'da oynuyor. Depolar de marcar seu primeiro, no Barça, 2005, 14 yıl önce, Messi cheogou à marca dos 600 com, 2006’da Liverpool liginin yarı finalini kapsıyor.
Lionel Messi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06
, 600 gols de Barcelona
'da Barcelona'da oynuyor. Depolar de marcar seu primeiro, no Barça, 2005, 14 yıl önce, Messi cheogou à marca dos 600 com, 2006'da Liverpool
liginin yarı finalini kapsıyor.
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