600 kilo demir çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurumdan hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 kişiyi kamera görüntüleri ile kısa sürede tespit etti.

Uzunköprü Verem Savaş Dispanserinin kalorifer kazanı dairesinden 600 kilogram demirin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma ve araştırmalarda çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden faydalanılarak olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların H.S., B.Ç., C.Ç. ve R.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Ayrıca, çalıntı malzemeyi satın aldığı tespit edilen E.K. hakkında da suç eşyasının satın alınması suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE