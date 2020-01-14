600 kilogramlık çatı makası çalan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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600 kilogramlık çatı makası çalan zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Elazığ'da, 600 kilogramlık çatı makası çaldığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Elazığ'da, 600 kilogramlık çatı makası çaldığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Meşeli köyünde D.A'nın evinin çatısını yapmak için aldığı 600 kilogramlık demir çatı makasının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi M.K'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.
Bulunan çatı makası sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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