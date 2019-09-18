Son Dakika Haberleri: 600 kilometre hız yapan maglev treninin motoru tanıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

600 kilometre hız yapan maglev treninin motoru tanıtıldı

1 saat önce

Çin'de üretilen ve saatte 600 kilometre hıza sahip olan maglev treninin çekirdek parçaları niteliğindeki "doğrusal motor" ve "elektromıknatıs" dün yapılan lansmanla tanıtıldı.

600 kilometre hız yapan maglev treninin motoru tanıtıldı, System.String[]

CRRC Grubu'na bağlı Zhuzhou Motor tarafından üretilen söz konusu yüksek hızlı maglev treninin (manyetik kaldırma kuvveti yardımıyla havada ilerleyen tren) montajı, 23 Mayıs'ta Qingdao kentinde tamamlanmıştı.

Çin'de hali hazırda hizmet veren yüksek hızlı trenler, saatte maksimum 350 kilometreye çıkabiliyor. Uçaklar ise saatte 800-900 kilometre hızla yol alıyor. Saatte 600 kilometre hızla gidecek söz konusu maglev trenlerinin yüksek hızlı tren ile uçak arasındaki hız boşluğunu doldurması bekleniyor.

Çinli şirket tarafından geliştirilen doğrusal motor, maglev treninin hızının kısa süre içinde ve istikrarlı şekilde saatte 600 kilometreye yükselmesine imkan sağlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 600 kilometre hız yapan maglev treninin motoru tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]