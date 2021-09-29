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600'lük boru yerinden oynadı, karayolunu su bastı - Son Dakika

600'lük boru yerinden oynadı, karayolunu su bastı

29.09.2021 02:52

600'lük boru yerinden oynadı, karayolunu su bastı Susuz kalan 6 mahalleye sabah saatlerinde su verilecekSinop karayolunu sular altında bıraktı.

600'lük boru yerinden oynadı, karayolunu su bastı

Susuz kalan 6 mahalleye sabah saatlerinde su verilecek

SAMSUN – Samsun'un Atakum ilçesinde kız yurdu önünde alt yapı çalışması sırasında yerinden oynayan 600'lük dirsek boru, Samsun- Sinop karayolunu sular altında bıraktı.

Atakum ilçesinde, Samsun-Sinop yolu üzerinde bulunan Turgut Özal Kız Öğrenci yurdu yakınında yerinden oynayan dirsek su borusu nedeniyle, karayolu göle döndü. Yolun sele dönmesinin ardından karayolundan ilerlemeye çalışan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Konu hakkında İhlas Haber Ajansı'naaçıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, karayolunun göle dönmesine neden olan soruna açıklık getirdi.

"Taflan-İncesi branşman hattında sıkıntı olunca boru tamamen boşaldı"

Yaşanan arıza nedeniyle 600'lük borunun boşaldığını ifade eden Bahattin Yanık, "Söz konusu yerde bizim su borusundan kaynaklanan bir durum oldu. Alt yapı çalışması sırasında su borusuna zarar verildi. Şu anda tamirat işlemleri devam ediyor. Arıza olunca mecburen borunun içindeki su çevreye yayıldı. Boru tam anlamıyla boşaldı. 90 derece dönen bir dirsek var. O dirsekte bir arıza meydana gelmiş. Taflan tarafına doğru giden 600'lük boru hattı, branşman hattında sıkıntı olmuş. Şu anda 5-6 mahallenin suyu yok. Bu gibi arızalarda suyun mecburen boşalması gerekiyor. Zarar gören boru, çeliğin biraz değişiği olan dokür boru. Görüntü itibariyle su birikintisi oluştu. Şu an itibarıyla su tamamen boşaldıktan sonra arızanın olduğu bölge ayarlanıyor. Gece yarısına kadar tamirat bitecek, tamiratın ardından beton atılacak. O betonun sertleşmesinin ardından su olmayan mahallelere su verilecek. Suyun verilmesi sabah saatlerini bulabilir" dedi.

Yaşanan arıza nedeniyle Atakum'da suyu kesilen 6 mahalleye sabah saatlerinde su verilebileceği ifade edildi.

Turgut Özal, Otomobil, Samsun, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 600'lük boru yerinden oynadı, karayolunu su bastı - Son Dakika


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