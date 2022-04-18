600 metre elektrik kablosu çalan kadın tutuklandı - Son Dakika
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600 metre elektrik kablosu çalan kadın tutuklandı

18.04.2022 16:42
600 metre elektrik kablosu çalan kadın tutuklandı

Bilecik'te 600 metre elektrik kablosunun çalan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 600 metre elektrik kablosunun çalan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir mermer ocağında içerisinde bulunan 600 metre elektrik kablosu çalındı. Olayla ilgili İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte JASAT timleri ortaklaşa yaptıkları titiz çalışma sonucu söz konusu hırsızlık olayı yapan M.Ş. isimli kadını tespit etti. Şahıs Bursa'da yapılan bir operasyonla gözaltına alınarak ilçeye getirildi. İlk ifadesinin ardından Söğüt Adliye Sarayı'ndan hakim karşısına çıkarılan kadın mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

600 metre elektrik kablosu çalan kadın tutuklandı

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Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı 4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı 4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Hisarcık, Jandarma, İnhisar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 600 metre elektrik kablosu çalan kadın tutuklandı - Son Dakika


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